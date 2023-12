Test de personalidad: el objeto que elijas te revelará detalles sobre tu relación con la muerte

La muerte para vos es algo biológicamente natural, por lo que no sueles darle mucha vuelta al tema, tendés a buscar disfrutar el momento y no abrumarte pensando con mayor profundidad en aquello. Para vos todo se acaba cuando morimos y lo ves como un término que en algún momento tendrá que pasar. Te duele naturalmente cuando te toca despedir a un ser querido, pero preferís quedarte con los recuerdos bonitos y no darle mayor vuelta.