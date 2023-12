Milei, con el bisturí en la mano y sin margen para el error: “No hay plata”

Esa patética intervención, que Cristina bien podría haberse ahorrado salvo por su deseo de empezar a echar las culpas a quien aún no asumió, no hizo otra cosa que ponerla en evidencia y marca cómo la cirujana anterior, muy a su pesar, se tiene que ir por la puerta del fondo debido al anuncio de una “catástrofe” que ya se produjo. En ese trance, Milei se calzó el guardapolvo y el día 10, banda y bastón incluidos, con su discurso en el Congreso buscará que no haya dudas sobre el estado crítico del paciente. Allí, desgranará punto por punto la herencia recibida (incluidos los últimos zafarranchos de Massa), se colocará el barbijo para empezar a operar y ¡que Dios nos ayude!