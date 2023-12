Las paradas de colectivo en Tucumán ya están en Google Maps

Necesitar ir a un lugar y no sabés qué colectivo tomar. Esa es una situación que todos hemos atravesado. Si tenés una abuela a la que preguntarle, zafaste, pero, si no, dependés 100% de la tecnología. Si bien en la provincia hay algunas apps que te permiten identificar qué línea tomar hacia tu destino, no son del todo precisas. Ahora, por fin, Google Maps añadió a su interfaz en Tucumán un gran porcentaje de las paradas de colectivo existentes en el gran San Miguel de Tucumán.