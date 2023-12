El radicalismo se abroquela en reclamo de una nueva Ley de Coparticipación

Pasar la gorra

Los equipos técnicos mostraron planillas para explicar -una vez más- que no existe un criterio concreto por el cual hay municipios que reciben mensualmente cifras enormes de asistencia financiera de parte de la Provincia para su funcionamiento a pesar de ser de menor jerarquía que Yerba Buena o Concepción. A su vez, indicaron que estos dos distritos, junto con Bella Vista, no recibieron fondos no reintegrables en lo que va del año. “Es tremenda la discrecionalidad y la discriminación en la distribución de fondos”, marcó el disputado Sánchez.