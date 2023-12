El asalto a bikers en Horco Molle

Ayer un comisario de la zona explicó que hay seis policías por turno recorriendo la llamada “senda segura”, que es el trazado que se hizo en la pandemia para proteger a los deportistas y vecinos que paseaban en bici o hacían trekking por ese sector. El jefe policial recomendó a la gente “que no ingresen a fincas que son propiedades privadas y que no están en la senda segura” y que “hagan las denuncias porque no tenemos presentaciones recurrentes sobre este tipo de hechos”. Los bikers, si bien reconocieron que hay presencia policial en la senda segura, advirtieron que si hubo este robo “es porque hay alguien que se mostró interesado en tenerlas. No son bicicletas comunes, sino que son especiales y muy costosas. Es lo que buscan los delincuentes para venderlas en el mercado negro. Y lo hacen porque siempre consiguen un comprador”.