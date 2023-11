Aguinaldo: ¿me corresponde cobrarlo si estoy de licencia por maternidad?

Qué pasa con el aguinaldo de quienes tienen licencia por maternidad

La asignación por maternidad, en tanto, se paga durante los 90 días de licencia y equivale al sueldo que percibe quien goza de la licencia. Ese monto no es abonado por el empleador, sino por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Al ser una prestación social no se puede embargar, no paga ningún impuesto y no se computa para el cálculo del aguinaldo o de cualquier tipo de indemnización.