Cuál es el requisito más difícil de conseguir

El proceso para obtener la ciudadanía italiana puede ser complejo, y uno de los requisitos clave es el formulario 003 o de no naturalización. Este documento, emitido por la Comisión Nacional Electoral, es esencial para iniciar el trámite y debe solicitarse en línea a través de la página oficial de la Comisión. Sin embargo, obtener el certificado de no naturalización puede presentar desafíos, ya que a menudo falta el formulario 003 o de no naturalización del ascendiente directo por el cual se tiene derecho iure sanguinis. Este documento es crucial para demostrar que el ascendiente no se naturalizó argentino, permitiendo así reclamar la ciudadanía italiana.