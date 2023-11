El incendio en el mercado Persia encendió las alarmas: vecinos ayudaron con baldes y bidones

“Las mangueras no pueden estar en el estado que están; Tucumán no está preparado para afrontar un incendio así ¿Dónde están las autoridades? No se puede vivir así, no pueden estar así las dotaciones de Bomberos. Estos chicos están haciendo todo lo que pueden y aun así no alcanza, están atando las mangueras con bolsas y trapos para que no derramen agua”, enfatizó Lourdes Fernández, estudiante e hija de una puestera que hasta ese momento no tenía certezas sobre qué había pasado con su mercadería. “No solo nos perderemos la época de las fiestas, que es cuando más se vende; creo que todos somos conscientes de que hasta el próximo año ninguno podrá tener aquí su fuente de trabajo, lo cual perjudica aún más a todas nuestras familias”, concluyó.