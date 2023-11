Martín Palermo: "Si las cosas salen como creo voy a ser el técnico de Boca"

"No me utilizaron, el video lo hice, yo accedí a eso", aclaró Palermo en respuesta a las preguntas sobre si su nombre está siendo utilizado con fines electorales. Además, expresó abiertamente su respaldo a la candidatura de Ibarra y Macri: "Creo que Andrés Ibarra es el que se postula para ser el próximo presidente de Boca, acompañado por Mauricio. Mi sueño es dirigir a Boca, y ellos me tienen en consideración para cumplir ese sueño".