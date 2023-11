Diputada salteña juró con anillo y vestida de novia: “hoy me caso con el pueblo”

La exconcejal de Rosario de Lerma explicó con emoción el motivo detrás de su vestimenta singular: "Hoy oficialmente me caso con la gente. Esto tiene una anécdota muy especial para mí. Tiene que ver con un señor de mi pueblo, de Rosario de Lerma. Don Flores, cuando yo había iniciado mi carrera política hace 10 años, me visitaba siempre en el Concejo Deliberante para darme apoyo y fuerzas, y él en ese momento me decía ‘cuando llegues a ser diputada, ponte el anillo porque esto simboliza que te vas a casar con toda la gente de nuestra ciudad, de nuestro Rosario de la Frontera’".