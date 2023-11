Vecinos de siete barrios le pidieron al Gobernador que solucione la falta de agua

Por su parte, el concejal Canelada señaló que no van a soportar como respuesta del Gobierno más excusas: "Nos dicen el problema es la sequía. No, el problema es que desde hace años han decidido no invertir en lo que es importante para los tucumanos. Salvo que estemos en sequía desde hace 15 años y los tucumanos no nos hayamos enterado. Esta situación viene hace mucho. No toleramos más mentiras, no toleramos más que metan el problema abajo de la alfombra. Acá hace falta inversión, respuestas de fondo, no el camión aguatero. Nos han llevado al medio Evo".