Un nuevo "Veco Villegas" comienza mañana

La agenda de mañana será: a las 10 se enfrentarán Tucumán Lawn Tennis vs. San Ignacio y Jockey de Córdoba vs. Jockey de Rosario, mientras que a las 11 lo harán Tucumán Rugby vs. Los Tordos y SIC vs. Aranduroga. Por la tarde, a partir de las 19 se medirán Jockey de Córdoba vs. Los Tordos y Tucumán Lawn Tennis vs. Aranduroga. Finalmente, desde las 20 chocarán SIC y San Ignacio, y a partir de las 21 cerrarán la jornada Tucumán Rugby y Jockey de Rosario. Los partidos vespertinos de mañana y del domingo (incluida la final) se podrán ver en vivo por el canal de Youtube de Try TV.