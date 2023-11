¿Qué chances le quedan a Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2024?

En caso de no darse, Boca tiene otras chances para estar presente en la Libertadores. Si River o algún clasificado por la tabla anual ganara la Copa de la Liga, liberaría su lugar y entraría un equipo más. En esa posición, estarían Talleres, Godoy Cruz, Rosario Central y Estudiantes. Pero si levanta el trofeo un equipo que no está ingresando por la tabla anual, no habría plaza extra.