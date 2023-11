Viña dijo que es positivo el ajuste fiscal en Tucumán, aunque reclamó otras medidas

No obstante, Viña apuntó contra uno de los anuncios del ministro de Economía, Daniel Abad. “En lo que no coincidimos con el ministro Abad es en los plazos que expresó de la devolución de saldos a favor del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Cuando el ministro habla de achicar los plazos actuales de devolución o compensación de 60 o 90 días actuales, a solo 30, no se condice con la realidad”, enfatizó. “Actualmente los plazos de compensación, no devolución (ya que nunca se devuelve), conllevan entre cinco y seis meses. Este plazo produce un deterioro de gran magnitud del poder adquisitivo del impuesto retenido, habida cuenta de la inflación sin precedentes que el gobierno nacional no puede controlar”, dijo.