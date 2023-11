El autor tucumano habló tras la confusión de Sergio Massa con su poema

Volviendo al error de Sergio Massa cuando citó el poema y mencionó a otro poeta, García Hamilton señaló: “Por un lado me divierto por la confusión y también me emociona. Con La Cuesta de la Vida es impresionante como he recibido mensajes de mucha gente que no conocía e incluso de otros países diciendo que el poema los había ayudado. Me imagino que si Massa lo publicó ahora es porque está atravesando un momento difícil y siente que ese poema también lo ayuda. Me imagino que La Cuesta de la Vida está cumpliendo su función ahora también”.