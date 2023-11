Presupuesto provincial: el Gobierno anunció un recorte de $219.000 millones en la estructura estatal

Los recursos

“Estamos devolviendo a la Legislatura el proyecto de Presupuesto con algunas modificaciones. No se puede gastar más de lo que ingresa, es decir, hay que hacerlo teniendo en cuenta los recursos: cuánto ingresará en 2024 para luego ver cómo se distribuye, y no a la inversa”, enfatizó el mandatario. “Nosotros no vamos a caer ni en el endeudamiento ni en el déficit fiscal”, añadió.