Nahuel Brunet quiere seguir en San Martín de Tucumán, pero aclaró que restan definirse varias cuestiones

Con el año en la recta final, llegó el momento de hacer balances. Así lo entiende Brunet, quien ve las dos caras de la moneda. “Mi año fue positivo porque vine a un club gigante; vine aportar desde donde me tocara y creo que lo hice bien. Me hubiese gustado sumar más minutos, pero creo que cada vez que me tocó jugar hice las cosas bien. Eso me deja tranquilo”, reflexiona. “Tuvimos muchos golpes a lo largo del campeonato; con cambios de entrenadores en el medio. A pesar de todo eso, nos mantuvimos unidos y acompañándonos como grupo. Las cosas no terminaron como queríamos. No logramos el objetivo máximo y eso fue un golpe. Sin dudas”, sentenció.