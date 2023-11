Lionel Scaloni no reveló el equipo para enfrentar a Brasil: “Algún cambio seguramente haya”

“Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival al que nos enfrentamos”, explicó el DT.