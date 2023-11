Azúcar: hasta un 10% de la ingesta calórica diaria

Especialistas en nutrición recordaron que los azúcares no deben representar más del 10% de la ingesta calórica total tanto en adultos como en niños, y que su consumo excesivo está asociado a un mayor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, en el marco de la Semana de Sensibilización sobre el Consumo de Azúcar, iniciativa de la organización World Action on Salt, Sugar and Health para sensibilizar sobre el impacto del consumo de azúcar en la salud.