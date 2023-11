La esposa de Aníbal Lotocki acusó a Silvina Luna de no cuidar su salud y causó indignación

La polémica surgió cuando Facundo Ventura, periodista y presentador, indagó a Favarón sobre las supuestas dificultades de Silvina para cumplir con las recomendaciones médicas. Desde las inmediaciones de la cárcel de Ezeiza, donde Lotocki cumple prisión, María José asintió y sostuvo que la historia clínica de Luna señalaba "no compromiso y no adherencia a los tratamientos requeridos". Aunque admitió no haber leído el expediente en su totalidad, aseguró que esta era una constante que se repetía.