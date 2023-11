Milei: “No le haremos pagar el ajuste a la gente”

“Nosotros proponemos un ajuste para evitar venga la hiperinflación; y proponemos que lo pague la política. No le vamos a hacer pagar el ajuste a la gente, sino a los políticos”, afirmó el libertario durante una entrevista que concedió al ciclo “A dos voces”, del canal TN. En ese sentido, afirmó que no modificará, al menos en el corto plazo, las medidas económicas que impuso este Gobierno; en particular, el bono a los jubilados y los planes sociales. “Lo que está comprometido se cumple”, dijo Milei. Y acusó al equipo de campaña de Unión por la Patria (UP) de armarle una campaña de mentiras. “Contrataron al mejor equipo del mundo para hacer campaña negativa. Del 29 octubre hasta 11 de noviembre me inventaron 26 operaciones; y otras cuatro a mi novia (Fátima Florez). Pero no me sorprende, porque es un modus operandi del kirchnerismo. Durante el debate me tiraron varios ‘carpetazos’. (Sergio) Massa sacó el tema de la pasantía en el Banco Central (de la República Argentina -BRCA-), para pedir un psicotécnico. Y yo dije que fracasar es parte de la vida, y en esa pasantía no me pude integrar bien; y acepté que fracasé. Y luego mintió sobre declaraciones juradas de mi familia. Pero eso es parte del kirchnerismo”, criticó Milei.