El mundo de la redonda apoya a Massa

El comunicado también hace un señalamiento interno al mundo del deporte profesional y pone sobre la mesa las dificultades que sufren a la hora de decir lo que piensan los jugadores, muchas veces cuestionados por no hablar en favor de las causas populares. "Sabemos que cada vez que alzamos la voz somos señalados, estigmatizados o silenciados, sobre todo cuando nuestras posiciones no coinciden con la de los sectores del Poder concentrado. Pero en ésta no podemos ser neutrales", denunciaron.