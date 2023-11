Atlético Tucumán en la Copa Sudamericana; ¿qué piensan los hinchas de la posibilidad de volver a jugar un torneo internacional?

La autocrítica se hace evidente en las declaraciones de Gonzalo Palavecino, quien destaca que la pérdida de puntos jugando de local, y la ausencia de un “9” de área, fueron determinantes para no pelear más arriba. "Nos faltó peso ofensivo. Sentimos mucho la lesión de Marcelo Estigarribia”, señaló. En relación al presente y futuro de Favio Orsi y Sergio Gómez no fue tan optimista. “No me convencen los cambios que hacen. Habían empezado bien pero fueron bajando su rendimiento”.