Cartas de lectores: educación

Me causó sorpresa leer hace unos días en este prestigioso medio cómo un grupo de egresados de distintas escuelas, universidades, etc., en un claro e innegable oportunismo político, salen a apoyar al candidato del oficialismo aduciendo que la educación pública está en peligro. Quisiera decirles a estos señores que hace tiempo que la educación está herida y se desangra sin que nadie o casi nadie levante la voz; digo casi nadie pues soy uno de los pocos, si no el único, que denuncia el estado de la educación actual. Quiero contarles a estos señores que hoy la educación está enferma pues sufre el manejo irresponsable y corrupto de quienes hace 40 años están en el poder. ¿Sabrán estos señores que hoy en pleno siglo XXI existen escuelas que no tienen profesores para ciertas materias? ¿Sabrán que hay escuelas que tienen baños en pésimo estado, que existen escuelas secundarias que no cuentan con personal de limpieza y tampoco tienen un taller en condiciones, en el caso de las escuelas técnicas? Y así un sinnúmero de inconvenientes que atentan contra la formación de los niños. Por ello invito a estos señores a iniciar una campaña seria y no un oportunismo político momentáneo.