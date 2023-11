Con el jazz de la big band, la fusión y la improvisación de la jam session

Con dos vocalistas invitados, Melina Imhoff y Luis Bravo y coros, la Sinfónica de la provincia, dirigida por Álvaro García, interpretará clásicos de Ella Fitzgerald, Billie Holyday y Frank Sinatra: “That's Life”, “Summertime”, “After You've Gone”, “Fly Me To The Moon”, entre otros. “Suena un bombazo”, adelanta entusiasmado el director de la formación.