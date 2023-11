Cartas de lectores III: ausentismo fuera de control

La mayoría de los docentes van a trabajar todos los días, ponen el cuerpo y se desviven por sus alumnos. Una minoría está “fuera de control” y esta situación resulta injusta y agraviante para el resto de educadores, estudiantes y familias que lo padecen. Están fuera de control las inasistencias por “enfermedades de corto tratamiento”: un código por internet y un certificado, justifican las inasistencias. Aunque la mayoría tiene una conducta honrada, existe una minoría que “consigue certificados”. Con pavor, mezcla de espanto y horror, estos compañeros no pueden evitar publicar en las redes y en “estado” su buena salud en festivales, fiestas, paseos, etc. Estas licencias están fuera de supervisión. Quizás la solución no pase por el control del 100%, pero podría pensarse en una intervención aleatoria porcentual, al momento de tramitar el código. El ausentismo de unos pocos, mancha a todos y es un desafío para la gestión. Personalmente lo hemos padecido en familia con mis nietas. Tenemos la oportunidad de pagar un privado y pedimos pase. En la ruralidad o en contextos vulnerables no hay posibilidad de pedir pase. Lo que se juega en el ausentismo de esta minoría, es el derecho a la educación de NNyA. En el fracaso en las evaluaciones nacionales o regionales, no podemos excluir el ausentismo docente. Una nueva gestión ministerial y una nueva gestión gremial, deberían sumar esfuerzos para defender la profesión y garantizar el derecho a una educación de calidad, que es en sí mismo el derecho a un futuro.