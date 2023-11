Las mujeres son la clave para acabar con el hambre en el mundo

En 2021, el mundo alcanzó un hito nuevo, aunque indeseable: el número de personas afectadas por el hambre aumentó a 828 millones, un incremento de alrededor de 150 millones desde el estallido de la pandemia de COVID-19. Así lo afirma un informe de las Naciones Unidas, “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” –“The State of Food Security and Nutrition in the World” (SOFI)–. Las cifras son evidencia de que el mundo se está alejando de su objetivo de poner fin al hambre, a la inseguridad alimentaria y a la malnutrición hacia finales de esta década, según la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Y las mujeres siguen siendo un recurso subutilizado para mejorar esta situación.