Macri: "No puedo abandonar a Boca a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia"

Mauricio Macri afirmó en el lanzamiento de la fórmula que encabeza Andrés Ibarra, que repetirá "el ciclo más exitoso de la historia" que lideró entre 1995-2007 y terminar con el "manejo discrecional" que reina actualmente en Boca Juniors. "Riquelme suele decir que Boca es el patio de su casa y se maneja como si fuese así, pero Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo. Como está hoy no tiene futuro y duele, por eso, cuando Andrés me pidió si lo podía acompañar, acepté. No puedo abandonar a Boca a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia", argumentó durante una conferencia en Puerto Madero.