La reivindicación a “Rudy” Giuliani, la única coincidencia entre Massa y Milei en el debate

“Yo tomo este tema con mucha seriedad. Como presidente, será mi responsabilidad la lucha contra la inseguridad. Yo me comprometo; cuando uno tiene responsabilidad pública no mide jurisdicciones. Vamos a constituir fuerzas profesionales, y que la Justicia cumpla con su parte. Habrá un trabajo articulado con gobernadores y con intendentes; porque a las personas no les interesa las jurisdicciones, sino que puedan ser dueños de la calle y no los delincuentes”, manifestó Massa.