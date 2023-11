Boca le ganó a Newell´s y piensa en la Copa Libertadores 2024

Las salidas de Cavani, Cristian Medina y Barco parecían descompensar al “xeneize”. Dario Benedetto (que entró en lugar del uruguayo) no pudo hacer pie y no tuvo ninguna clara de cara a los tres palos; en tanto, Lucas Janson no contó con el desequilibrio que habitualmente muestra ingresando como recambio. Esta situación llevó a que Newell´s se crezca y ponga toda la carne en el asador para llevarse los tres puntos de Buenos Aires. Con gran velocidad, Francisco González y Guillermo May pusieron en aprietos a la zaga central de Nicolás Figal y Nicolás Valentini.