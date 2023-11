Medidas y planes para cuidar el agua

El nuevo funcionario explicó que la provisión de agua atraviesa “una etapa complicada”, agravada por la sequía y especificó que la falta de agua se nota en el casco antiguo de la ciudad porque se provee solamente del acueducto Vipos, el cual está trayendo muy poca agua porque no hay agua en el río Vipos. “Son situaciones que han provocado la sequía, que lleva cinco años, y todavía no llueve en cantidad en la provincia”. El acueducto va a ser reemplazado por el nuevo ducto, pero todavía no se sabe cuándo se adjudicará ni en qué momento comenzará la obra, que en teoría será terminada en un período de entre dos y tres años. Este acueducto ha de paliar los problemas de provisión de líquido potable para la amplia franja de población que abarca desde Tapia hasta el noroeste capitalino, pasando por Tafí Viejo, Cebil Redondo y Yerba Buena. Esta zona se está urbanizando a pasos agigantados y requiere cada vez más agua. Hasta que esté el nuevo acueducto, entonces, habrá que recurrir a pozos, si bien no se sabe hasta cuándo será posible seguir cavando, puesto que hay saturación de excavaciones y las napas, al menos en esta época, están deprimidas y no se produce la recarga suficiente. Así se ha comprobado en estos días con un pozo de Lomas de Tafí que no estaba absorbiendo el agua.