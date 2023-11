“Tomy” García Hamilton ganó en Lules y guarda su máquina hasta nuevo aviso

En la doble fecha que se disputa en Lules, la primera carrera del fin de semana la ganó Tomás García Hamilton. Manejando un VW Gol Trend cuya navegación está a cargo de Mariano Elwart, “Tomy” le sacó casi dos minutos a su escolta, Pablo Morán. “Anduvimos bien en las dos pasadas, el auto perfecto y el navegante también. Sumado a eso, tuve la cuota de suerte que siempre hace falta de que no se rompa una goma. Así pudimos ganar”, explicó “Tomy” para luego revelar. “Mañana (por el domingo) no largo. Terminó todo bien, pero decidí no correr porque quiero pasar el día con mi familia. Ya fue suficiente en lo deportivo y compartiendo con amigos”, insistió García Hamilton que de correr alguna otra carrera este año lo hará en el campeonato de Catamarca.