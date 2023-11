“Me juego que ganamos los singles”, anticipó “Mecha” Paz desde Eslovaquia

En el inicio de la serie que se juega en Bratislava, Eslovaquia, la pergaminense Julia Riera consiguió una gran victoria en el primer punto de la serie correspondiente a los playoffs de la Billie Jean King Cup, frente a la mejor de las locales, Anna Karolina Schmiedlova por 7-5 y 7-5. Después, la rosarina Nadia Podoroska perdió ante Viktoria Hruncakova por 3-6, 6-3 y 6-3. Eslovacas y Argentinas empatan 1 a 1. Era lo que esperaba Mercedes Paz, capitana del equipo "albiceleste", y lo que estaba en los planes aunque al revés: sucede que las victorias no se dieron con la lógica de favoritismo de rankings. Así, al principio de la jornada, la victoria de “La Tora” Riera, 158 de la clasificación mundial ante la número 71 puso un ánimo exultante porque quedaba, a priori, un camino mucho más allanado para que Podoroska, 78 del escalafón, lograra poner una poco esperada ventaja ante la 117 del mundo, pero “La Peque” empezó impulsada por la victoria de su compañera y terminó derrotada por una gran reacción de la eslovaca.

Con todo ello Paz tiene un pronóstico positivo para lo que resta de la serie que otorgará un lugar en la máxima divisional del torneo por naciones 2024. “Le tengo fe a las dos singlistas: me la juego que ganamos los dos singles”, afirmó en el video que la Asociación Argentina de Tenis difundió en las redes sociales. A la ex jugadora tucumana se la ve en el court cubierto del NTC Arena donde mañana, desde las 9, se jugarán los dos partidos de individuales y, de ser necesario, el dobles. “Sé que Nadia irá con el hambre de revancha y ‘Juli’ está muy encendida”, afirmó con respecto a sus dirigidas. Podoroska enfrentará en primer turno a Schmiedlova y Riera luego a Hruncakova.

La figura del primer día fue Riera que dejó en claro una vez más que su juego se transforma cuando juega representando al país. “La verdad que parecía ella la número 70 del mundo y no su rival. No hay duda que le gusta jugar por Argentina. Ojalá que pueda trasladar eso cuando juega en el circuito”, elogió y anheló Paz sobre la jugadora que viene de ganar dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.