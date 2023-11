“El único miedo que hay es que el kirchnerismo siga en el Gobierno”, aseguró el PRO tucumano

El escrito lleva las firmas del ex senador nacional del PRO local, Pablo Walter, de los concejales Benjamín Terraf (Tafí Viejo), Agustín Isa (Concepción), Guillermo Casanova (Yerba Buena), Juan García (Las Talitas), los ex legisladores Nadima Pecci, Alberto Colombres Garmendia, Ernesto Padilla, Gustavo Siciliani, los ex concejales Álvaro Apud, Roberto Avila, Miguel Diosquez Dupuy, Andrés Flores, Carlos Barrionuevo, los ex presidentes del partido Ramiro Beti y Alejandro Avila Gallo, y los dirigentes Milva Albarracín, Miguel López Ibarra, Héctor Monayer, Alejandro Trapani, Jorge Sepúlveda, entre otros.