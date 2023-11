Alfonso Prat-Gay: “No voy a votar a Massa, pero me costaría muchísimo votar a Milei”

El economista de Juntos por el Cambio (JxC) aseguró que está en una encrucijada entre optar por no votar, emitir un voto en blanco, o respaldar a Milei, aunque hizo una salvedad. “Tengo decidido que no voy a votar a Massa, pero me costaría muchísimo votar a Milei. Me gustaría ver por lo menos tres propuestas viables y razonables de Milei. Hago el esfuerzo y no lo veo”, dijo en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+)