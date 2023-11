Cartas de lectores II: ¿a quién voto?

Es la pregunta que nos hacen (y nos hacemos) en el día a día. Los que llevamos a cuestas una montaña de elecciones estamos hoy en una disyuntiva, cosa que antes no me ocurrió. Unos dicen “voto a la incógnita o a la certeza”. También: sería aberrante suponer que las personas que nos llevaron a estas instancias puedan solucionar los problemas. De la situación actual escuchamos argumentos: Ah... Macri, pero la pandemia... la sequía... la guerra... etc. etc. Pero países que están a una hora tienen una inflación anual de menos de la mitad que la nuestra en un mes. Otra opción: un salto al abismo con un delirante que se comunica con espíritus a través de una medium. ¡Otros y más de lo mismo! Parafraseando a Brandoni, “me quedo en casa” (no me parece acertado) ¡Vote y hágase cargo! En cuanto a la situación local, sería bueno saber qué cantidad de “empleados” tiene la Legislatura y el rumbo de las valijas... que esto se transformó casi en un “secreto de Estado”.