San Lorenzo y Boca empataron y terminaron con las caras largas

Había mucha expectativa por el cruce entre San Lorenzo y Boca en la Copa de la Liga; no tanto por lo que podían ofrecer dentro del campo de juego, debido a que son dos equipos que no atraviesan un buen momento futbolístico; más bien el interés estaba por el morbo de ver cómo reaccionaba un “xeneize” golpeado por no conseguir la Libertadores y sin Jorge Almirón (el técnico interino es Mariano Herrón).