Cartas de lectores III: acumulación de bienes e inflación

En referencia a la carta para LA GACETA del 27/10 escrita por Ángel Salvador Logusso, opino respecto a los que recogían papas desparramadas por el vuelco de un acoplado y aquéllos que pueden ir a los supermercados a comprar lo que deseen; lo segundo es “natural”, pero lo primero da lástima, vergüenza, conmiseración y no se puede aceptar como “natural”; esto se llama pobreza (capaz nomás que la creó Macri). Las compras y acumulación de bienes y combustibles no se deben tomar como “natural”, y no es que la gente que puede hacerlo sea mala, de derecha, oligarca y gorila; lo hace porque –salvo que sea peronista-cristinista recalcitrante- ya no le cree (fe) a los gobernantes y se siente invadido por la incertidumbre; lo que quiere es escapar de la inflación que hasta hoy viene generando un gobierno que es populista, con el crónico déficit fiscal (gastos mayores que los ingresos reales) y la emisión totalmente descontrolada de dinero. O sea, es el Estado el verdadero responsable, por lo que es el Estado quien tiene la obligación no excusable de eliminarla; las jaurías acopiadoras se comportan como insaciables saqueadores del bolsillo ajeno, porque cuando vuelva a comprar al proveedor para reponer las mercaderías y demás bienes, van a valer el doble. Se habla de la “asesina montonera” (Bullrich) y del “chorro loco” (Milei), pero no se hace la mínima alusión a Julio “Chocolate” Rigau (puntero político peronista y empleado de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires) y Martín Isaurralde, que contó con la bendición y los elogios de Sergio Massa, Cristina Kirchner y Axel Kicillof (al respecto, hay imágenes televisivas de cuando Isaurralde era el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires) y también se olvida de la actual vicepresidenta Cristina, que tiene un fallo condenatorio por 6 años (hasta ahora) de la Justicia por ladrona de fondos del Estado. Definiciones que no me pertenecen, son de estudiosos de la política: -Argentina es un país sumido en la pobreza material y moral, conservador (se pretende no perder las ventajas y privilegios que se alcanzaron) y anacrónico. -En política –aun a nivel amateur- es erróneo y pernicioso sustituir la racionalidad por los sentimientos, o mezclarlos. - El que sigue o apoya a un grupo o persona que es delincuente y/o corrupto, es de su misma condición. - En elecciones, entre un panqueque, sin palabra, corrupto, que apaña y oculta a delincuentes, que tiene enfrente a un “loco”, prefiero mil veces al “loco”. ¿Debo ser entonces un estúpido e ingenuo? - El peronismo, teniendo en cuenta los numerosos malos y magros resultados soportados por la comunidad a lo largo de los años y años, muestra que es un mecanismo informe, sin límites ni autolimitaciones, preparado y funcional al objetivo de la toma y ejercicio del poder en todo tiempo y a cualquier costo, donde no tienen cabida ni consideración los ideales, los principios ni la ética. El sentido de “compañero”, tan caro, sólo alberga proyectos e intereses personales. ¿Quién, de entre sus dirigentes, no mejoró sustancialmente su situación económica? El populismo como remedo de un fascismo a la criolla, que se instaló en el país en 1946, con el tiempo entró a formar parte de la cultura nacional; de ello se salvó la región de Cuyo por la sencilla razón de ser una zona de escasa población. El golpe de gracia lo dio desde hace 20 años el kirchnerismo.