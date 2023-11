Cartas de lectores II: Neutralidad (II)

En diferentes cartas de lectores y opiniones en los foros de LA GACETA, no son pocas las personas que vienen repudiando la neutralidad asumida por la UCR para las definitivas Elecciones Presidenciales del próximo 19 de Noviembre de 2023. Quienes estudiamos la historia del centenario partido y abrazamos sus banderas desde la militancia y como dirigentes, no tenemos más que coincidir con dicho reclamo, ya que fue la lucha de Alem y sobre todo la del Dr. Hipólito Yrigoyen la que nos permitió acceder al voto secreto y universal, abriendo las puertas de la democracia participativa a 100 años de la declaración de nuestra Independencia. Es inaceptable tal neutralidad, del mismo modo que sería incoherente no votar por los candidatos de Unión por la Patria, ante otra opción electoral que propone retornar a la elitista Argentina preyrigoyenista; a barrer con derechos adquiridos y al rol de un Estado que hizo grande a nuestra Nación, gracias a la educación pública, laica y gratuita. No conforme con ello, también se dedican a ofender y atacar a la figura del presidente Raúl Alfonsín, por haber puesto a la República Argentina en la vidriera de las naciones defensoras de los DDHH, al concretar el Juicio a los responsables del terrorismo de Estado, al igual que a los cabecillas de las organizaciones que optaron por el uso de las armas para ser resistencia al mismo. Por todo lo dicho, entiendo que la UCR tiene la obligación moral de romper con su neutralidad y unirse a Unión por la Patria.