Cartas de lectores: Neutralidad (I)

Dijo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presidente de la UCR: “voy a hacer todo lo posible para que no gane milei…”. Con esta actitud, después de proclamar una falsa neutralidad ante la definición electoral, la UCR está arrojando a los argentinos a las fauces de un siniestro personaje, dicho por propios y extraños, como lo es el candidato peronista. Les preguntamos entonces: ¿para qué participaron de las PASO? ¿Para perder y no aceptar la voluntad de las urnas? Además, ¿por qué en todas las provincias que ganó el radicalismo, la fórmula de JxC no sacó ni la mitad de sus votos? Clarísimo: desde ahí ya comenzaron a jugar a favor del peronismo. Se dicen neutrales y ya están arreglando “carguitos” con el oficialismo, como aquí en Tucumán donde ya hicieron punta dos pseudodirigentes. Y hay unos cuantos en lista de espera. Además dijo que Javier Milei era un salto al vacío… ¿Y ahora en dónde piensa que estamos? También dijo morales: “los que voten a Milei traicionan el legado de Alfonsín…” De ninguna manera, gobernador, los únicos traidores en esta historia son ustedes: todos esos dirigentes, flojitos de convicciones, que hace rato se pasaron a la vereda de enfrente, comenzando por el impresentable del hijo (perdón doctor). Pero esos no son los peores, porque ellos ya están afuera… los peores son ustedes, los que se quedaron, verdaderos “caballos de troya” que están desangrando al partido con sus agachadas… Ahora entendemos bien a quién se refería el candidato libertario cuando decía: “juntos por el cargo”. Y por la memoria del benemérito Dr. Alfonsín no se preocupe: con los 40 años que tenemos de afiliados al centenario partido, expresamos públicamente nuestra desafiliación… ¡para poder votar libremente lo que nosotros creamos conveniente! Y les pedimos una última consideración: hagan lo mismo y váyanse… no sigan dañando a la república con sus bajezas. Millones de argentinos se lo agradecerán.