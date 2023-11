Tomás Rebord viene a Tucumán a “decir cosas”

Al interrogarlo sobre qué desea mostrar y dejar como mensaje con su espectáculo también es categórico: “No pretendo dejar ningún mensaje. Sí me gustaría lograr un efecto, una impresión. Hay algo de sagrado en que la gente se mueva desde la comodidad de su casa, pague una entrada -¡más aún en este contexto!- y vea a alguien ‘decir cosas’. Intento corresponder ese esfuerzo con lo que para mí es lo más interesante, lo más fascinante que tenemos a disposición, que son nuestras historias, nuestra mitología compartida, nuestra forma de ser. Me gustaría que el encuentro sea una celebración, y en última instancia y para ser menos pretencioso me gustaría que la gente la pase bien un rato; si fuiste y te divertiste un poco yo estoy más que satisfecho, es un montón”.