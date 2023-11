Taylor Swift, sinónimo de empoderamiento y superación

Es sin dudas una de las artistas más esperadas en nuestro país. “Tengo 30 años y crecí escuchando Taylor Swift. No puedo creer que después de tanto tiempo y tantos “amagues” por fin la veré el jueves”, cuenta emocionada Fátima Isla. Con respecto a qué la une con la cantante advierte: “son sus letras, es un vínculo único que generas con ese artista o esa artista que de pronto un día la escuchas y no volves a ser la misma, tiene ese algo. Mirá habló y se me pone la piel de “gallina”, enfatiza.