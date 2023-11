Una avenida que se transforma y requiere atención

Si un individuo que está en el municipio pedemontano busca llegar al aeropuerto del modo más directo, en la Francisco de Aguirre encuentra una buena opción. Se conecta con ella por el Camino del Perú y la recorre hasta el cruce con Juan B. Justo. Inclusive en horario pico, el trayecto entre el pozo de Vargas y esta última avenida no le tomará más de 20 minutos. En el recorrido encontrará apenas cuatro complejos semaforizados: en las intersecciones con Ejército del Norte, República del Líbano, Monteagudo y Juan B. Justo. Muy pocos en comparación con la Belgrano, la Mate de Luna o la Roca. Por Juan B Justo, otra avenida que casi no tiene semáforos, llegará en pocos minutos a Gobernador del Campo y desde allí no le quedará más que conducir hacia el este para arribar al Benjamín Matienzo.