Cuáles son las formas más comunes de acoso en las redes

Como ya lo explicó en otras oportunidades, al usar las redes sociales desde el anonimato se produce un distanciamiento emocional; no hay una sensación directa de daño a la víctima. A veces, lo que hace el dispositivo es viralizarlo y no sabemos adónde llega. “Un niño o adolescente puede compartir algo pensando que no hace daño, pero realmente afecta y lesiona. Por eso hay que trabajar con ellos y que conozcan estos roles de discriminación en la web”, sostuvo.