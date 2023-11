Con Nico Sánchez de titular, los Barbarians cayeron ante Gales

El cotejo, emotivo para los “Dragones Rojos” porque marcó la despedida internacional del fullback Leigh Halfpenny, tuvo dominio desde el arranque para el seleccionado europeo, desde que anotó el primer try, a los dos minutos. Pese a que los Barbarians descontaron con un try, que Sánchez no pudo convertir, al estrellar su remate en el palo, el primer tiempo terminó 21-5 para los galeses.