Cartas de lectores: prioridades desatendidas

Como todos los tucumanos sabemos, estamos viviendo en la provincia más olvidada del país, dado que tenemos prioridades que no fueron atendidas por los últimos gobiernos, como por ejemplo: 1) La segura provisión de agua potable, ya que fue tan comentada la corta vida que le resta a El Cadillal, y no se pensó en otro sistema que nos provea de ese vital elemento; 2) Nos estamos quedando sin caminos transitables en la geografía provincial; 3) Tenemos un muy escaso sistema cloacal, principalmente en la capital; 4) Un deficiente sistema de desagüe; 5) Todos los años tenemos que evacuar familias que sufren las inundaciones; 6) No existe ciudad en el mundo con las calles tan rotas como la nuestra; 7) Aún no hemos solucionado el tema de los residuos sólidos urbanos; 8) Vivimos en una provincia insegura, con temores, miedos, en cualquier lugar que estemos; 9) No se solucionó, al contrario se incrementó, el número de villas, y no solo en terrenos aledaños de las vías férreas, sino en cualquier parte. Y tantas otras cosas que la gente, y los visitantes, observan a diario. Por todo eso, en el inicio de un nuevo período de gobierno, quiero pedirle a este que en los cargos funcionales se designe a personas con las necesarias capacidades para solucionar, de raíz, aunque sean algunos, los problemas más prioritarios de los que menciono.