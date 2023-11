Copa Libertadores: el rey de América se define en el Maracaná

“Obviamente, lo que pase mañana (por hoy) cambia el status. Pero lo más importante no es cómo me ve la gente, sino cómo me veo a mí mismo. Si no fuera así estaría ansioso. Eso no es lo que va a cambiar mi vida, entre o no el balón”, advirtió Diniz, quien también se desempeña como el técnico interino de la Selección brasileña.