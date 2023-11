Los radicales conmemoraron los 40 años de democracia en la plaza Raúl Alfonsín

Además, participaron el ex legislador y referente radical Federico Romano Norri; su hijo homónimo, concejal de San Miguel de Tucumán, y su hijo Agustín, legislador -impulsor del proyecto para nominar ese espacio público con el nombre del ex presidente-; el ex diputado Miguel Mibelli -en 1983 resultó el parlamentario más joven electo de aquella elección-; el edil de Tafí Viejo Daniel Lisandro García; los dirigentes Lidia Neme, Fabricio Suárez e Ivana Salvatierra, y un nutrido grupo de militantes del espacio y de ciudadanos.