Cartas de lectores I: educación y gestión

Han concluido ocho años de una gestión educativa que desde el inicio demostró “poco apego” a las leyes. En 2021 con cuatro DNU “creció” el organigrama de Educación: con secretarías, direcciones y subdirecciones que significaron mayor presupuesto para nombrar funcionarios y personal adscripto. Sin menocpreciar las nuevas creaciones, la calidad educativa se construye en las escuelas, tiene que ver con el hacer de quienes ejercen funciones de conducción en las instituciones y en el territorio: directivos y supervisores. Los aciertos se construyen en el aula y los problemas y conflictos se suscitan en las instituciones. En 30 años hubo sólo dos concursos de Supervisión: en 1994 y en 2009. En la gestión anterior a la que ha concluido, hubo tres años consecutivos de concursos de directivos. Durante los ocho años de gestión de Lichtmajer, ninguno. Fue denunciado por nombramientos en contra del Estatuto como la designación de tres supervisores de Privados, dos renunciaron. El incumplimiento con el Estatuto pone en peligro la carrera docente. Más del 90% de los cargos directivos de gestión estatal son cubiertos por interinos o reemplazantes. Cuando no haya directivos titulares para acceder a los nombramientos de supervisor, ¿cómo se cubrirán las vacantes? Cuando falten los postulantes será porque deliberadamente no efectivizaron los concursos de ascenso de jerarquía por antecedentes y oposición. La solución será entonces discrecional, tal como lo hizo el ex ministro con Adultos. No hay padrón porque no hay concursos. No hay concurso porque no hay voluntad política de cumplir con la norma.