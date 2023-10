Sebastián Salazar: “En esta gestión hemos demostrado que se puede gobernar de otra manera”

"Siempre me molestaron las injusticias"

Acompañado por su esposa y sucesora, Paula Quiles, de sus hijas, sus padres, funcionarios, concejales salientes y entrantes y público en general, Salazar contó una anécdota. "Por un reclamo gremial en la Universidad, un reclamo justo, me empecé a involucrar. Siempre me molestaron las injusticias y me involucré en política de poder cambiar el curso de las cosas. Eso me enamoró -dijo-. Luego de perder y ganar otra elección por el centro de estudiantes empecé a militar en la UCR y decidí volver a mi ciudad. Me molestaba mucho que se hablara mal de mi ciudad. Eso me dejó muchas marcas. Como concejal he confrontado mucho con el departamento ejecutivo y eso siempre me fijé como meta tratar que las peleas no sean estériles. Cada pelea que dí, siempre defendí a nuestra ciudad y nuestros vecinos", sostuvo.